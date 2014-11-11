Полк "Азов" войдет в состав Национальной гвардии

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Мною подписан приказ о переходе в состав Нацгвардии полка особого назначения "Азов". Уже начата работа по доукомплектованию полка до боевого стандарта бригад Нацгвардии. Речь и о вооружении, и о технике. Уже сегодня десятки ребят из "Азова" проходят обучение в артиллерийской школе, на полигонах осваивают новые БТРы, учатся взаимодействию с приданной полку танковой ротой. Следом за "Азовом" повысят свой боевой статус и значит - боеготовность, еще ряд боевых подразделений", - сообщил министр.