ГПУ завершила досудебное расследование против Поклонской и других "должностных лиц" Крыма

Обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в Апелляционный суд Киева для установления подсудности его рассмотрения.

ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Владимира Константинова и других бывших высокопоставленных должностных лиц Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральная прокуратура Украины.

Вышеназванные люди подозреваются в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и других преступлениях.

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7 апреля сообщение о завершении досудебного расследования в отношении Поклонской и компании были опубликованы в газете "Урядовый курьер", а подозреваемым предоставлен доступ к материалам расследования.

После завершения ознакомления подозреваемыми и их защитниками с этими материалами обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в Апелляционный суд Киева для установления подсудности его рассмотрения.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины готова организовать встречу экс-прокурора Автономной Республики Крым Натальи Поклонской со следователями. Так в ГПУ отреагировали на запрос Поклонской к генпрокурору Юрию Луценко относительно открытия уголовного производства против президента Петра Порошенко.