Из плена боевиков освободили раненого бойца 72-й бригады

Об этом сообщил Центр освобождения пленных на своей странице в соцсети. "В результате очень непростой работы и переговоров, вчера, 29.10.14, удалось освободить из плена раненого прооперированного солдата 72-й бригады Дятла Сергея Витальевича", - говорится в сообщении.

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В центре отметили, что ранение освобожденного солдата тяжелое, но его "удалось успешно доставить в госпиталь Днепропетровска".

Как сообщал УНИАН, 28 октября из плена боевиковосвобождены семеро военнослужащих 80-й аэромобильной бригады из Львова и четверо волонтеров. Их обменяли под городом Счастье на восьмерых пленных боевиков.