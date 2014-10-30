Из плена боевиков освободили раненого бойца 72-й бригады
18:54, 30 октября 2014Общество
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Из плена боевиков освобожден раненый прооперированный солдат 72-й бригады Сергей Дятел.
REUTERS
Об этом сообщил Центр освобождения пленных на своей странице в соцсети. "В результате очень непростой работы и переговоров, вчера, 29.10.14, удалось освободить из плена раненого прооперированного солдата 72-й бригады Дятла Сергея Витальевича", - говорится в сообщении.
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В центре отметили, что ранение освобожденного солдата тяжелое, но его "удалось успешно доставить в госпиталь Днепропетровска".
Как сообщал УНИАН, 28 октября из плена боевиковосвобождены семеро военнослужащих 80-й аэромобильной бригады из Львова и четверо волонтеров. Их обменяли под городом Счастье на восьмерых пленных боевиков.
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