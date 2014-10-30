Из плена боевиков освободили раненого бойца 72-й бригады

18:54, 30 октября 2014
Общество
1

Из плена боевиков освобожден раненый прооперированный солдат 72-й бригады Сергей Дятел.

REUTERS

Об этом сообщил Центр освобождения пленных на своей странице в соцсети. "В результате очень непростой работы и переговоров, вчера, 29.10.14, удалось освободить из плена раненого прооперированного солдата 72-й бригады Дятла Сергея Витальевича", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМежду Артемовском и Краматорском похищена группа волонтеров

В центре отметили, что ранение освобожденного солдата тяжелое, но его "удалось успешно доставить в госпиталь Днепропетровска".

Post by Центр освобождения пленных.

Как сообщал УНИАН, 28 октября из плена боевиковосвобождены семеро военнослужащих 80-й аэромобильной бригады из Львова и четверо волонтеров. Их обменяли под городом Счастье на восьмерых пленных боевиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter