Аваков назвал спорной ситуацию вокруг активиста Майдана Бубенчика

При этом глава МВД приветствует решение генпрокурора сменить группу прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал спорной ситуацию вокруг участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которому инкриминируют убийства сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после церемонии вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины на Киевском речном вокзале.

Министр отметил, что на ранней стадии расследования, до мая 2014 года, соответствующее производство находилось в органах МВД, после чего было передано в Генпрокуратуру.

«На вчерашний день прокуратура приняла соответствующее решение (Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев» и направлено ходатайство в суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей). Это департамент спецрасследований ГПУ во главе с Сергеем Горбатюком принял решение об аресте этого человека», - заявил министр.

«Я считаю, что это спорное решение, потому что вопрос, что этот человек стрелял и убивал, является недоказанным и неутвержденным», - заявил он, добавив, что в деле есть «сложные процедуры».

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«То, что генпрокурор Луценко принял решение переквалифицировать и изучить этот вопрос повторно – я приветствую, я считаю, что это правильный, понятный выход для общества. Здесь невозможно работать под одну гребенку», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидает, что до конца дня сегодня, 4 апреля, генпрокурор Юрий Луценко проинформирует парламент о ситуации с участником Майдана Бубенчиком.

Луценко сегодня заявил, что решил сменить группу прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане.

«Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции достоинства Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская», - сообщил генпрокурор.

3 апреля фракция "Самопомич" заблокировала трибуну парламента, требуя информации от генерального прокурора и министра внутренних дел Арсена Авакова относительно ситуации с Бубенчиком. Это произошло в связи с появлением 3 апреля в Facebook информации о задержании и вручении подозрения Бубенчику.

Уголовное производство о гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки по подозреваемым по данному делу, однако подозрений еще никому не объявляли.