Саакашвили решил не ходить на судебные заседания по статусу беженца

Он не видит необходимости своего дальнейшего присутствия, но на заседаниях останутся его юристы.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили больше не будет принимать участия в заседаниях суда по рассмотрению апелляции на решение о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить ему статус беженца. Об этом он сказал возле здания Киевского апелляционного административного суда.

Читайте такжеСторонники Саакашвили анонсировали митинги по всей Украине 18 февраля"Необходимости дальнейшего присутствия я на этом заседании не вижу. Они хотят имитировать юридическую процедуру, поэтому останутся мои юристы. Я также продолжаю ходить в суды ради людей, которые приходят поддержать меня. Но и они советуют мне не ходить на эти управляемые сверху заседания", - написал Саакашвили в Facebook.

Он объяснил свое решение тем, что суд отклоняет ходатайство за ходатайством и не дает объяснения, каким образом меняли судей в этом процессе.

"Лучше за это время я займусь воплощением нашего с вами плана к 18 февраля, о котором договорились на Марше за будущее", - подытожил Саакашвили.

Рассмотрение апелляции на решение о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженца длится. Экс-президент Грузии участия в заседании не принимает, присутствуют лишь два его адвоката: Руслан Чернолуцкий и Павел Богомазов.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

30 ноября Государственная миграционная служба продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на три месяца.

27 декабря в окружной админсуд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

3 января Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.

22 января Киевский апелляционный административный суд рассматривал апелляцию на решение Окружного админсуда, но отложил рассмотрение. 1 февраля суд продолжил рассмотрение апелляции и вновь отложил до 5 февраля.