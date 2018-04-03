ВР начала рассмотрение президентского законопроекта о е-декларировании для общественных активистов

Парламент так и не включил в повестку дня новые законопроекты по е-декларированию, которые предусматривают отсрочку подачи активистами деклараций.

Верховная Рада перешла к рассмотрению внесенных ранее законопроектов президента и группы депутатов по е-декларированию для общественников – антикоррупционеров.

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Как передает корреспондент УНИАН, после дискуссий председатель ВР Андрей Парубий еще раз поставил на голосование для включения в повестку дня сессии 4 новых законопроекта, которые касаются е-декларирования для общественных активистов. Но депутаты так и не поддержали их включения. Это были законопроекты лидера фракции «Блока Петра Порошенко» Артура Герасимова и депутата от этой фракции Сергея Лещенко, которые предлагали отсрочку подачи деклараций общественными активистами (№8120 и №8120-1), а также законопроекты — №8209 и №8209-1, хотя, в частности, второй из них имел подписи, в том числе, Парубия, его заместителей и лидеров трех фракций.

Так, парламент перешел к рассмотрению президентского законопроекта, который касается открытости информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи (№6674), а также законопроекта, касающегося особенностей финансового контроля отдельных категорий лиц авторства ряда депутатов от ВО «Батькивщина», «Народный фронт», «БПП» и внефракционных (№6271).

Эти законопроекты уже стояли в сегодняшней повестке дня для рассмотрения в первом чтении.