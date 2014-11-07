В рядах СБУ обнаружили предателя, который в мае впустил боевиков в Донецкий аэропорт

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Facebook.

СБУ обнародовала видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных в международном аэропорту г. Донецка.

«В видеоматериалах зафиксировано сотрудника УСБ Украины в Донецкой области, который в мае этого года, используя собственную магнитную карточку, обеспечил беспрепятственное проникновение в здание аэропорта членов террористической организации «ДНР», в том числе главаря батальона «Восток» О.Ходаковського и так называемого министра «ДНР» О.Бородая»,- отмечается сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные боевики «Донецкой народной республики» с требованием вывести украинских военных из территории аэропорта.

27 мая украинские силовики взяли под контроль аэропорт в Донецке. С того дня боевики не прекращают обстрелы аэропорта.