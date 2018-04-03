Порошенко не стал декларировать свой дорогостоящий отдых на Мальдивах

По подсчетам журналистов, отдых на Мальдивах обошелся президенту в $500 тысяч.

Президент Украины не внес в декларацию свой дорогостоящий отдых на Мальдивах. По подсчетам журналистов, он обошелся президенту в $500 тысяч (около 15 миллионов гривень).

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До последнего времени оставалось загадкой, внесет ли президент свой отпуск на Мальдивах в декларацию, отмечают журналисты программы "Гроши".

30 марта декларация была опубликована, вот только сумма на туристические услуги в ней была указана значительно меньше - почти 3 миллиона гривень.

Однако дополнительно были указаны другие расходы, в частности, на проживание - почти 5,5 миллионов гривень, на транспортные услуги - 7,5 миллионов. Как отмечают журналисты, в сумме все это как раз и составляет мальдивские 15 миллионов гривень.

Глава института публичной политики и консалтинга Сергей Быков отмечает, что это делается для того, чтобы избежать коммуникационных кризисов с украинскими журналистами и оппозицией. Вместе с расходами выросли и доходы Порошенко: задекларированы свыше 16 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривень доходов за 2017 год. "336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели".