НАПК может начать проверку деклараций чиновников после 10 апреля

Очередной этап подачи е-деклараций завершился 31 марта.

Национальное агентство по предотвращению коррупции после 10 апреля может начать проверку данных в электронных декларациях чиновников за 2017 год.

Об этом на брифинге сообщил председатель НАПК Александр Мангул, сообщает телеканал «112 Украина».

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«Думаю, 10 апреля, учитывая время, которое необходимо для семидневного срока с момента подачи электронных деклараций, НАПК проведет свое заседание, на котором примет решение о начале полной проверки деклараций топ-чиновников за 2017 год», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 марта завершился очередной этап подачи е-деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В Единый государственный реестр подано 816 тыс. 509 деклараций за 2017 год.