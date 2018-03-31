В аннексированном Крыму врачи, международные миссии и омбудсмен не имеют доступа к политзаключенным - Геращенко

Геращенко выразила волнение относительно голодания объявленного осужденным в аннексованном Крыму украинским активистом Владимиром Балухом.

В незаконно аннексированном Россией Крыму врачи, международные миссии и омбудсмен не имеют доступа к украинским политзаключенным.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook

"К политзаключенным Крыма нет доступа врачей, международных миссий, обмудсмена. Ищем все пути, чтобы помочь им", - зазначина она.

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Также Геращенко выразила озабоченность относительно голодания объявленного осужденным в аннексированном Крыму украинским активистом Владимиром Балухом и заявила, что Украина будет искать любые пути, чтобы помочь ему и другим незаконно задержанным украинцам.

"Очень волнует голодовка Владимира Балуха. Голодание, как сопротивление оккупационному режиму. Голодание за идею, за украинский Крым", - добавила Геращенко.

Напомним, 14 марта в оккупированном Крыму так называемый Верховный суд изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Судья исключил из обвинительного акта пункт о приобретении боеприпасов, в связи с этим приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщалось, 16 января в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха осудили на 3 года 7 месяцев колонии-поселения и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Министерство иностранных дел Украины (МИД) требует от Российской Федерации (РФ) допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху, которого незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя. Состояние здоровья Балуха тяжелое, однако необходимой медицинской помощи заключенный не получает. В свою очередь политзаключенный объявил голодовку.