Существует только один формат: освобождать оккупированные территории - Турчинов

Россия не собирается работать на нормализацию ситуации на Донбассе. Об этом заявил спикер украинского парламента Александр Турчинов, сообщает ТСН.

"Надо констатировать, что Российская Федерация и не собиралась работать в направлении мирного решения трагедии, которую они искусственно создали на востоке нашей страны", - заявил он. По мнению Турчинова, об этом свидетельствуют и проведенные на Донбассе так называемые "выборы".

"Те фейковые выборы, которые россияне провели на оккупированной территории, которые никогда не признает цивилизованный мир, которые и выборами назвать невозможно - они свидетельствуют о том, что фактически осуществляется попытка заморозить этот конфликт, сделать его перманентным", - считает украинский политик.

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Руководитель парламента прошлого созыва говорит, что уже подготовил постановление об отмене законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков, потому что эти законы на самом деле и не работали ни одного дня.

"Их надо отменять. Надо отменять закон об особом статусе, потому что он предусматривал выборы в местные советы в декабре. Понятно, что жить по украинскому законодательству те, кто оккупировал территории, не собираются. Никаких предпосылок, после которых должна наступить амнистия, ни террористы , ни российские военные не собирались выполнять, и я даже не подписал этот закон и не отослал его в Администрацию президента. Поэтому уже внес постановление об отмене голосования закона об амнистии и отмене закона об особом статусе ", - объяснил Турчинов.

По его мнению, пока остается возможным только один вариант поведения с боевиками. "Есть только один формат нашей деятельности: освобождать оккупированные территории", - подчеркнул политик.