Фото "апокалипсиса": опубликованы снимки донецкого аэропорта с высоты птичьего полета

20:01, 06 ноября 2014
Политика
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Волонтеры проекта «Аэроразведка» опубликовали фотографии Донецкого аэропорта с высоты птичьего полета.

Фото facebook.com/aerorozvidka

Изображения опубликованы на странице волонтерского проекта.

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Сообщение by Аеророзвідка.

"В сопровождении друзей с 93-й бригады на БТР, мы без препятствий прошли таможенный и паспортный контроль. То что мы увидели, впечатляет больше чем представляешь находясь на земле... Мирная жизнь превратилась в апокалипсис", - пишут волонтеры.

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