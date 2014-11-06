Фото "апокалипсиса": опубликованы снимки донецкого аэропорта с высоты птичьего полета

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"В сопровождении друзей с 93-й бригады на БТР, мы без препятствий прошли таможенный и паспортный контроль. То что мы увидели, впечатляет больше чем представляешь находясь на земле... Мирная жизнь превратилась в апокалипсис", - пишут волонтеры.