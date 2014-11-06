Акунин считает, что в Крыму нужно провести настоящий референдум

Об этом он сказал на литературном фестивале в польском Кракове, передает Инсайдер.

"Вот, я на один день сделан императором Российского государства (отдал ли бы Акунин Крым — один из первых вопросов зрителей — ред.) Я бы провёл референдум с длительной подготовкой и под строгим международным наблюдением. И пусть сами крымчане решают, куда им двигаться - туда, сюда или самим по себе", - считает писатель.

Читайте такжеDer Spiegel: интеллектуалы бегут из России ПутинаОн рассказал, что был в Крыму до оккупации и у него сложилось впечатление, что многие люди не хотят жить в Украине.

"Но, во-первых, это же воровство среди бела дня. А во-вторых, получается, мы живем в то время, когда главная проблема не украсть что-то, а легализовать украденное", - отметил Акунин.

Напомним, ранее оппозиционные политики России Алексей Навальный и Михаил Ходорковский заявили, что не собираются уходить с оккупированного полуострова, если займут президентский пост.