BBC: Ходорковский заявил, что "не отдаст" Крым как президент РФ

"Для России важна Россия, а не Крым. Истерика кончится - все поймут. А проблема Крыма теперь на десятилетия", - написал Михаил Ходорковский в Twitter.

На вопрос под этим сообщением, "отдаст" ли он Крым, если станет президентом, Ходорковский написал: "Отвечаю прямо: я - нет. Проблема Крыма на десятилетия", передает BBC Украина.

"Путь через размывание границ в Европе, через муниципализацию. Я не доживу", - добавил он.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что аннексированный Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

Отвечая на вопрос, попытается ли он вернуть Крым Украине, если станет президентом РФ, политик заявил: "Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?".