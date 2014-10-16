BBC: Ходорковский заявил, что "не отдаст" Крым как президент РФ
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский написал, что если станет президентом России, не будет возвращать Украине аннексированный полуостров.
"Для России важна Россия, а не Крым. Истерика кончится - все поймут. А проблема Крыма теперь на десятилетия", - написал Михаил Ходорковский в Twitter.
На вопрос под этим сообщением, "отдаст" ли он Крым, если станет президентом, Ходорковский написал: "Отвечаю прямо: я - нет. Проблема Крыма на десятилетия", передает BBC Украина.
"Путь через размывание границ в Европе, через муниципализацию. Я не доживу", - добавил он.
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что аннексированный Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
Отвечая на вопрос, попытается ли он вернуть Крым Украине, если станет президентом РФ, политик заявил: "Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?".