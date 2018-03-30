Журналисты проанализировали возможные связи Савченко с Медведчуком и была ли она завербована ФСБ (видео)

Версии получены разные, каждая имеет свои сильные и слабые стороны.

За последнюю неделю, прошедшую после ареста Надежды Савченко, политики и эксперты выдвигали различные версии, которые объясняли бы ее поведение.

Очень часто звучали мысли о вербовке украинки российскими спецслужбами и связях с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, говорится в сюжете ТСН.

Впервые в объективы телекамер Надежда попала студенткой университета Воздушных сил в Харькове 12 лет назад. В 2006 году она принимала участие в военизированной игре молодежи "СВИМ". Организовал это действо нынешний народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, которого негласно называют "человеком Медведчука". Многим кажется подозрительным, что уже тогда Савченко и Шурму в полуторамиллионном Харькове свели общие интересы. Сейчас же на фоне ее ареста и многих версий, кто же она на самом деле, блоггер Денис Казанский еще больше верит в эту связь. "Я не могу утверждать, что она там была не случайно или случайно, но мы видим, что пересекались ее пути с медведчуковцами уже тогда, за много лет до того, как все произошло и, конечно, если раздувать конспирологию, то, возможно, она и в России оказалась не случайно", - задается вопросом он.

Шурма вспоминает, что ему рекомендовали Савченко 12 лет назад, как чрезвычайно активного человека, с которым стоит держать контакт. Политик говорит, что действительно тогда с ней познакомился, но второй раз увидел уже в зале парламента. Заявления, что именно он свел Надежду с Медведчуком, Шурма называет бредом, а прямой вопрос, он вербовал Савченко, политика раздражает. "Если я вербовал, значит, я такой же? Получается, что я агент Кремля, или кто я есть? Там я вербовал, там не вербовал, и вы разберитесь со своими стукачами, которые несут неизвестно что", - заявил он.

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За последнюю неделю было немало предположений экспертов, что Савченко в долгу у кума Путина, потому что именно Медведчук помог ей осуществить мечту – служить в армии. Якобы он замолвил за нее словечко во время ее выходок на службе в Ираке, а потом вроде помог, когда в университете ее признали "непригодной к полетам". Военные, что были с Савченко в Ираке, и руководство вуза, где она училась, общаться с ТСН отказались, а вот однокурсник Дмитрий уверен, что Надежда тогда всего достигала сама. "Во-первых , это был долгий период времени, выяснения всего этого, пригодна ли она к обучению, не пригодна. Она обратилась к министру обороны за консультацией, за советом, я не знаю, в чем на самом деле там заключалась беседа, но на тот момент было принято решение дать ей повторную попытку", - рассказал он.

Савченко неоднократно заявляла, что Медведчука уважает, но никогда с ним не встречалась. Однако с кумом Путина связь у нее последние несколько лет точно была – через сестру Веру. "С Медведчуком контактировала ее сестра Вера, контактировала достаточно серьезно. То, могли ли эти контакты вести к чему-то большему, кроме освобождения, я уверен, что да", - признался российский адвокат Савченко Марк Фейгин. Он со своей бывшей подзащитной уже давно не общается, но во время ее плена виделся с ней чаще всех и убежден, что в тюрьме ФСБ пленницу не вербовала. "Я бы это обнаружил, это обнаружили бы консулы. Ее слова не менялись", - заверил он.

А вот изменения Савченко заметил ее бывший военный побратим Валентин Лихолит. "Надя тогда, какая она была, когда мы воевали вместе, и сейчас – это совсем другая Надя", - говорит военный из "Айдара" по кличке "Батя". Он говорит, что Савченко на фронте пробыла меньше месяца, а в плен боевиков попала во время своего третьего боя. Когда же вернулась из России, связей с побратимами не поддерживала, зато стала более агрессивной. "Она не завербована, но была ошибка, когда она вернулась, что с ней никто не работал. Это был промах и СБУ, и МВД, и МОЗ. В разведке есть медпрепараты, которые по какой-то команде или телефонному звонку – человек зомбируется и делает то, что им нужно", - считает Лихолит.

Контрразведчик Александр Скибинецкий имеет значительно более простое объяснение. "Есть такие люди, их называют "обезбашенные", это тот психотип, с которым мы имеем сегодня дело", - говорит эксперт, который всю жизнь работал в спецслужбе. По его мнению, Савченко на роль агента вовсе не подходит, потому что манера ее поведения – эпатаж, вызов, неуправляемость, а с такими чертами характера в шпионы не берут. Зато как объект для манипуляций – Надежда является идеальным вариантом. И этим, по мнению контрразведчика, пользуются друзья Кремля. "Просто подыграли ее настроениям, просто подыграли ее мыслям, которые совпали с интересами, скажем, российской стороны. То есть человек, который может быть введен в украинское общество, который возмутит все, поломает существующий строй, приведет к какому-то хаосу – мне кажется, именно это увидели и именно этому подыграли", - пояснил Скибинецкий.