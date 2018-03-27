Луценко заподозрил Медведчука в намерении совершить переворот в Украине совместно с Рубаном и Савченко

Также генпрокурор не исключил, что лидер движения «Украинский выбор» может быть связан с деятельностью народного депутата Надежды Савченко и руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у Генпрокуратуры есть вопросы к лидеру движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, об этом Луценко заявил в программе "Свобода слова" на ICTV.

«У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских кубел, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с задачами изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины ...

Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года», - процитировала Сарган слова Луценко.

Также генпрокурор не исключил, что Медведчук, народный депутат Надежда Савченко и руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан могли совместно готовить государственный переворот.

Читайте такжеСавченко планировала покушения на Порошенко, Авакова и Турчинова – прокурор

«Вторая часть, более серьезная, - это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко. Мы изучаем их вероятные контакты», - сказал он.

Кроме того, по мнению Луценко, акции протеста, организованные партией «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, также были частью плана по дестабилизации ситуации в государстве.

«Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, попыток штурма Октябрьского дворца и т.п., которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации. Вероятно, теракт в центре столицы должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш "легитимный" В.Янукович», - сказал генпрокурор.

«То, что есть какой-то глобальный план по изменению, смещению конституционного строя в Украине, я уверен, - есть. И мы ищем этот мозговой центр», - добавил он.

Справка УНИАН. 9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбе удалось предотвратить масштабные теракты, которые планировали совершить в ближайшее время в Киеве и других городах.

В подготовке атак и госпереворота подозреваются народный депутат Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а ночью захватить здание парламента.