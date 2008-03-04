В кресле Яценюка уселся регионал

Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, они заблокировали креслами дверь, через которую в сессионный зал входит Председатель ВР.

В зале прошло своего рода импровизированное заседание фракции Партии регионов, во время которого лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ поговорил с депутатами.

После этого разговора почти половина фракции пошла блокировать трибуну. В кресле Председателя ВР сидит народный депутат Украины Алексей ЖУРАВКО (фракция Партии регионов).