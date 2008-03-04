В кресле Яценюка уселся регионал
16:07, 04 марта 2008Политика
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Нардепы заблокировали трибуну и президиум
Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, они заблокировали креслами дверь, через которую в сессионный зал входит Председатель ВР.
В зале прошло своего рода импровизированное заседание фракции Партии регионов, во время которого лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ поговорил с депутатами.
После этого разговора почти половина фракции пошла блокировать трибуну. В кресле Председателя ВР сидит народный депутат Украины Алексей ЖУРАВКО (фракция Партии регионов).
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