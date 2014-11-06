СМИ: Украина может закупить у Франции противокорабельные ракеты "Экзосет"

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Украинского кризисного медиа-центра (УКМЦ).

Так, самым вероятным донором - согласно официально обнародованным заявлениям правительств стран-членов НАТО - являются Соединенные Штаты Америки.

США уже гарантировали бесплатное предоставление Украине снаряжения на сумму $116 млн - бронежилеты, шлемы, транспорт, тепловизоры, приборы ночного видения, спецтехнику, рации, патрульные лодки, палатки, радары, обмундирование, сообщил ранее американское правительство.

Читайте такжеИз-за конфликта на Донбассе в Европе вырос спрос на танкиВ то же время, по данным УКМЦ, "специалистами прорабатывается возможность поставки другого перечня товаров, включающего противотанковое оружие, зенитные комплексы, бронетанковую технику и военный транспорт".

Среди стран, что могут начать поставки в Украину летального вооружения, названы также Польша и Франция. Информация относительно возможных поставок из Франции дополнительно детализирована. В инфографике отмечено, что сейчас "обсуждается возможность закупки ракет типа 'Экзосет".

Читайте такжеСША передали украинским пограничникам 45 единиц военной техники на $3 млн (фоторепортаж)Это противокорабельные ракеты, не являющиеся новейшей разработкой - они находятся на вооружении многих стран, в том числе государств НАТО, еще с 1970-х годов. В то же время, ракеты "Экзосет" являются достаточно эффективными для уничтожения малых и средних кораблей противника.

В 1987 году во время ирано-иракской войны иракский истребитель по ошибке атаковал фрегат ВМС США "Старк" двумя ракетами "Экзосет", нанеся кораблю существенные повреждения. Погибли 37 моряков.

Ранее большинство государств, которые упоминали в качестве вероятных поставщиков летального оружия для Украины, опровергли информацию о таких планах. Единственным, кто не отрицал такую возможность, было французское правительство.