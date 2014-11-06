Европейский суд рассматривает три иска Украины против России

При этом в истории Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) было всего 16 дел «государство против государства», говорится в статье Радио Свобода.

Так, в Украине в свое время получило огласку дело «Грузия против России» после войны 2008 года. Теперь общее количество межгосударственных исков из-за трех украинских дел достигло 19-ти. Как правило, рассматриваются они долго.

Как заявила в интервью Радио Свобода правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Наталья Севастьянова, первое дело было подано 13-го марта этого года - за три дня до незаконного «референдума» в Крыму, ведь уже чувствовалось, что ситуация с правами человека в Крыму ухудшается.

Читайте такжеК задержанноиу в Крыму украинцу применяли методы карательной психиатрии - активист"Украина считала, что есть угроза нарушений за угрозы жизни, а также угроза пыток и бесчеловечного обращения или унижения. Таким образом мы обратились в Европейский суд и он признал, что в Крыму есть риск нарушений для граждан статей второй и третьей Конвенции (о защите прав человека и основополагающих свобод) - права на жизнь, а также опасность пыток и негуманного обращения", - говорит Севастьянова телефону из Женевы, где проходят слушания украинского вопроса в Комитете ООН против пыток.

Второе дело «Украина против России» касается похищения детей-сирот из Донбасса и вывоза их в Россию в июле этого года. Дело получило огласку и дети были возвращены.

Наталья Севастьянова объясняет: «Для того, чтобы создать какую-то картинку на российском телевидении, детей-сирот из детских домов под дулами пистолетов вывозили на территорию Российской Федерации без надлежащих документов. Мы сразу обратились в Европейский суд, чтобы тот указал России вернуть детей-сирот немедленно на территорию Украины. Суд отреагировал за несколько часов и дети были возвращены».

Читайте такжеТеррористы держат в заложниках 90 детей-сирот в возрасте до 4 летПо словам уполномоченного, Киев не отзовет этот иск, потому что были еще несколько повторных попыток со стороны сепаратистов и российских сил вывезти детей-сирот в Россию. Киеву это болит, потому что по ее словам, дети-сироты являются наиболее незащищенной категорией населения.

Третье дело «Украина против России» касается опять Крыма, но прав отдельного человека - сына лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева Хайсера.

Это дело для Украины важно, потому что, по мнению украинской стороны, может стать прецедентом для обжалования решений крымских судов, которые были украинскими, а теперь считают себя российскими и штампуют решения.

Читайте такжеЛутковская обратилась к российскому омбудсмену из-за вывоза в Россию сына Джемилева«Оно будет прецедентом в большинстве дел в будущем. Ведь известно, что те суды, которые сейчас функционируют в Автономной республике Крым, они не являются судами в понимании международного права. Ведь это аннексированная нелегально территория и местные судьи - это бывшие украинские судьи, которые выносят решения именем Российской Федерации, а в конце решения ставят печать с трезубцем Украины. Эти документы не имеют правовых последствий ни в одной цивилизованной стране мира кроме, пожалуй, Российской Федерации», - говорит Севастьянова.

Хайсер Джемилев, который был под подозрением в причастности к одного уголовного дела, находился в крымском СИЗО, но его вывезли в Краснодарского края России из Крыма.

Против Украины ни одно государство не подавала исков в Европейский суд.