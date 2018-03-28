Посол Великобритании увидела в е-декларациях активистов препятствие для реформ в Украине

Дипломат считает, что это обязательство подрывает прогресс, достигнутый в последние годы в Украине.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф считает, что обязательство предоставлять электронные декларации об имущественном состоянии общественными активистами в Украине создает препятствия на пути дальнейшего внедрения реформ в стране.

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Об этом британский дипломат написала в микроблоге Twitter. Она подчеркнула, что европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сегодня сделал важное заявление по электронному декларированию. «Украина достигла значительного прогресса в последние годы. Важно не создавать препятствий и не подрывать прогресс, который был достигнут», - отметила Гоф.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что Верховная Рада должна как можно скорее снять обязательство о предоставлении электронных деклараций с общественных активистов, поскольку распространение этого требования на общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины.

«1 апреля истекает срок предоставления общественными активистами деклараций об имущественном состоянии. Украинская власть не выполнила взятого ею обязательства. Неспособность отменить распространение требования, установленного для государственных служащих, на представителей гражданского общества не соответствует европейским устремлениям Украины и настоятельным рекомендациям Украине от международных партнеров, в том числе ЕС (в частности в контексте мониторинга продолжения выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима), Венецианской комиссии и ОБСЕ/ БДИПЧ», - отметил Хан.

В ответ президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять с общественных активистов обязательство о предоставлении электронных деклараций.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил принять решение о снятии обязательства о предоставлении электронных деклараций общественными активистами 3 апреля, несмотря на то, что 1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии.