Ющенко на два дня уедет в Казахстан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5-6 марта будет находиться с официальным визитом в Казахстане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

По ее словам, визит будет иметь гуманитарную миссию – открытие Года Украины в Казахстане.

Торжественная церемония состоится 5 марта сразу после встречи с глазу на глаз президентов Украины и Казахстана В.ЮЩЕНКО и Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

По словам пресс-секретаря, на церемонии открытия запланировано выступление Президента Украины, награждение известных граждан Казахстана, а также праздничный концерт.

Также И.ВАННИКОВА напомнила, что в ходе визита планируется открытие в Астане памятника Тарасу Шевченко, так же, как вскоре в Киеве будет открыт памятник казахскому народному поэту Джамбуле Джамбаеву.

Кроме того, Президент Украины планирует встретиться с премьер-министром Казахстана Каримом МАСИМОВЫМ и председателем Меджлиса Казахстана Асланом МУСИНЫМ.

Также В.ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями украинской диаспоры.