Ющенко на два дня уедет в Казахстан
Гуманитарная миссия
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5-6 марта будет находиться с официальным визитом в Казахстане.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.
По ее словам, визит будет иметь гуманитарную миссию – открытие Года Украины в Казахстане.
Торжественная церемония состоится 5 марта сразу после встречи с глазу на глаз президентов Украины и Казахстана В.ЮЩЕНКО и Нурсултана НАЗАРБАЕВА.
По словам пресс-секретаря, на церемонии открытия запланировано выступление Президента Украины, награждение известных граждан Казахстана, а также праздничный концерт.
Также И.ВАННИКОВА напомнила, что в ходе визита планируется открытие в Астане памятника Тарасу Шевченко, так же, как вскоре в Киеве будет открыт памятник казахскому народному поэту Джамбуле Джамбаеву.
Кроме того, Президент Украины планирует встретиться с премьер-министром Казахстана Каримом МАСИМОВЫМ и председателем Меджлиса Казахстана Асланом МУСИНЫМ.
Также В.ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями украинской диаспоры.