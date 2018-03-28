Украину начинают покидать российские дипломаты (видео)

Из представительства РФ в Одессе россияне поехали в пять утра. Кроме Одессы, российские дипломаты должны уехать со Львова, Киева и Харькова.

В Одессе представительство России служащие покинули около пяти утра.

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Об этом ТСН сообщили охранники ведомства. По информации источников ТСН, с Одессы поехало двое дипломатов, они поехали на машинах и пересекать границу собираются в Сумской области.

Кроме Одессы, российские дипломаты должны уехать со Львова, Киева и Харькова. Всего 13 представителей российской дипломатии отправятся из Украины в Москву.

Возле посольства РФ в Киеве дежурят журналисты, но пока точно неизвестно, когда оставят дипведомство российские дипломаты. Известно лишь, что в 13 часов именно отсюда дипломаты поедут домой. Однако неизвестно из какого выхода они будут выходить, потому что в дипучреждении их три. Также неизвестно каким образом они будут возвращаться на Родину. Журналисты предполагают, что на самолете сообщением Киев-Минск.

Охранники дипмиссии подтвердили, что здание посольства пока никто не покидал.