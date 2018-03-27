Высылка российских дипломатов из Украины: в посольстве РФ пугают ответом Москвы

Российское посольство заявило, что высылка Украиной их дипломатов не будет способствовать нормализации отношений с Украиной.

В Посольстве Российской Федерации в Украине заявляют о том, что Россия сохраняет право на ответные действия в связи с высылкой 13 дипломатов из Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Украине.

"МИД Украины нотой информировал посольство о том, что тринадцать дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон-грата, якобы, за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". На самом же деле истинные причины такого решения были раскрыты в озвученном президентом Украины Петром Порошенко заявлении о том, что данная акция предпринята украинской стороной в знак "солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС" в русле так называемого "дела Скрипалей", - сказано в сообщении.

"С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали. В ее основе лежит ничем не подкрепленное утверждение британского премьера Терезы Мэй о будто бы "высокой вероятности" причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери", - говорится в заявлении.

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При этом сказано, что РФ призывала Великобританию к открытому и предметному взаимодействию в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).

"Однако наше обращение услышано не было", - заявляет посольство РФ.

"В любом случае недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь, Россия оставляет за собой право на ответные действия", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Сегодня, 27 марта, в Польше сообщили, что в целом уже 24 страны высылают 139 сотрудников российской разведки, выдававших себя за дипломатов.