Завтра военные Украины и России попытаются договориться об аэропорте в Донецке - ОБСЕ

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посетила Объединенный центр по контролю и координации (ОЦКК) в Дебальцево, где представители генеральных штабов Украины и России проводили встречу «при отсутствии своих генералов». При этом представители так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» также присутствовали.

Представители Украины и России проинформировали миссию ОБСЕ о том, сколько офицеров с обеих сторон задействовано в работе ОЦКК. «Украинский представитель сообщил о 62 украинцах, тогда как российский представитель назвал 76 российских офицеров во всей структуре ОЦКК», - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Донетчине боевики обстреливают блокпосты и аэропорт – штаб АТОПредставители Украины и России также «уведомили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, что их генералы отсутствуют из-за большого приоритета встречи, которая запланирована на 5 ноября в Донецке для обсуждения прекращения насилия вокруг аэропорта».

Как сообщал УНИАН, специальная миссия ОБСЕ заявляла в конце октября, что представители Украины, России и террористических организаций «ДНР» и «ЛНР»проводят встречи для обмена информацией о нарушении режима прекращения огня.