Президент уволил Рыбачука

Текст указа - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом отстранил Олега РЫБАЧУКА от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата). Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, О.РЫБАЧУК был назначен внештатным советником Президента 11 декабря 2007 года. До этого назначения он был штатным советником В.ЮЩЕНКО.

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