Спасатели доставили в Северодонецк 35 тонн товаров первой необходимости и продуктов

Продукты питания и вещи первой необходимости были приобретены на средства, выделенные Правительством Украины для обеспечения первоочередных потребностей людей. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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Как отмечается в сообщении, спасатели доставили для людей 35 тонн гуманитарной помощи, а именно: продукты питания (крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко), детское питание (молочные каши, пюре для детей, соки), предметы первой необходимости и детские средства гигиены.

Сейчас идет процесс разгрузки фур на складах. В дальнейшем работники Луганской ОГА распространят эту гуманитарную помощь среди жителей региона.

Напомним, что 4 ноября спасатели ГСЧС Украины доставили 47 тонн гуманитарной помощи, которая была приобретена территориальными подразделениями из Киева, 1-го специального отряда быстрого реагирования ГСЧС Украины, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областей также на средства, выделенные из госбюджета Украины. Груз сопровождал заместитель директора Департамента ресурсного обеспеченияГСЧС Украины Руслан Билошицкий.

Тоесть на протяжении 4-5 ноября жители Луганщины получили 82 тонны гуманитарной помощи.

Всего спасатели ГСЧС Украины уже закупили и доставили на средства, выделенные из госбюджета, почти 370 тонн гуманитарной помощи. Еще планируется доставить до 60 тонн гуманитарного груза.

Напомним, в августе этого года было принято Распоряжение Кабинета Министров Украины № 715-р «О выделении средств на приобретение товаров первой необходимости для населения, проживающего на территориях проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», согласно которому Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуаций из госбюджета выделено 10 млн грн для обеспечения первоочередных потребностей людей, подчеркивается в сообщении.