МИД неизвестно о якобы договоренности представителей Украины и Беларуси относительно обмена Шаройко

В ведомстве заявляют, что привлечены к защите прав Шаройко как задержанного украинца в Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что ведомству неизвестно о якобы договоренности представителей Украины и Беларуси относительно обмена задержанного в Беларуси 25 октября 2017 года собственного корреспондента «UA: Украинское радио», бывшего собственного корреспондента УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

Боднар сказал, что ему неизвестно об информации о том, что якобы представители Украины и Беларуси договорились об обмене Шаройко.

"Честно говоря, впервые слышу", - сказал Боднар.

"Наше консульство привлечено к защите прав гражданина Шаройко как задержанного на территории Беларуси. Это то, чем мы занимаемся непосредственно", - сказал дипломат.

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При этом Боднар отметил, что Шаройко "не является заложником".

"В данном случае он задержан на территории Беларуси не как участник (каких-либо) действий, или Россией... То есть, есть определенные обвинения, которые мы, конечно, и соответствующие службы исключают, но это уже судебный процесс, который продолжается в Беларуси", - сказал Боднар.

"В данном случае мы не говорим о привязке к ситуации на востоке, к тому, что это связано с заложниками и военнопленными. Это совсем другой case (дело - УНИАН), то есть МИД обеспечивает права гражданина Шаройко на территории Беларуси через его контакты с женой, и с адвокатами задержанного", - сказал Боднар.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.