В Общественном совете добропорядочности назвали причину прекращения участия в отборе судей

14:28, 26 марта 2018
Политика
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Общественный совет добропорядочности объявила о выходе из процесса квалификационного оценивания судей / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены ОСД официально заявили сегодня на брифинге.

Они аргументируют это тем, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла изменения в свой регламент таким образом, чтобы всячески нивелировать точку зрения ОСД в процедуре квалификационной оценки того или иного судьи.

В частности, по их словам, если раньше, когда ОСД предоставляла выводы по кандидатам в Верховный суд, и в этих выводах речь шла о несоответствии состояния судьи его доходам, или когда в них говорилось, что кандидат в судьи Верховного суда выносил неправосудное решение, то эти выводы ВККСУ рассматривала и в случае несогласия с ними должна была преодолевать "вето" ОСД, то теперь регламент ВККСУ требует, чтобы материальная недобропорядочность судьи была зафиксирована Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, а неправосудное решение - отменено судом высшей инстанции. В противном случае выводы ОСД будут считаться не соответствующими требованиям.

«Все наши попытки наладить сотрудничество с ВККСУ потерпели фиаско... В прошлую пятницу, когда стартовали собеседования с судьями, были подтверждены наши предположения, что это - конвейер, который имеет одну цель - быстрее отчитаться, что судебная реформа завершилась. И этот процесс не имеет ничего общего с очищением судебной системы от нечестных судей. Именно поэтому ОСД заявляет, что прекращает участие в этом процессе, поскольку не желает легитимизировать своим участием игнорирование ключевых требований Революции достоинства, требований общественности и общественного мнения», - заявила сокоординатор ОСД Галина Чижик.

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В свою очередь член ОСД Виталий Титич сказал, что такое решение ОСД далось «достаточно трудно», и последней каплей стало изменение правил оценки судей.

Вместе с тем он отметил, что выход из процесса квалификационной оценки не означает, что ОСД выходит в целом из практики участия общественности.

«Есть и другие инструменты, в частности, возбуждение уголовных и дисциплинарных производств в отношении судей по нашим обращениям. Мы продолжаем исследовать кандидатов и судей на предмет добропорядочности и профессиональной этики», - сказал он.

Также члены ОСД отметили, что такая спешка в процессе квалификационной оценки, когда на собеседование с судьей тратят 6 мин, объясняется и тем, что после этого судьи будут иметь в разы более высокую заработную плату.

«Причина выхода ОСД из процесса оценки в целом - это не новый регламент ВККСУ или решение об амнистии судьям Майдана, поскольку это лишь подтверждение их реальных намерений не очистить судебную систему, а законсервировать старые порядки и правила. Судебная реформа не происходит вообще, и поэтому мы не будем участвовать в этом процессе», - подытожила мнение своих коллег сокоординатор ОСД Чижик.

Справка УНИАН. Общественный совет добропорядочности создан и действует на основании статьи 87 закона «О судоустройстве и статусе судей» с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационной оценки.

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Теги: #судебная реформа#судьи в Украине#Общественный совет добропорядочности