В Общественном совете добропорядочности назвали причину прекращения участия в отборе судей

Совет аргументирует это тем, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла изменения в свой регламент таким образом, чтобы нивелировать точку зрения ОСД в процедуре квалификационной оценки того или иного судьи.

Общественный совет добропорядочности (ОСД) в полном составе выходит из процесса квалификационной оценки судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены ОСД официально заявили сегодня на брифинге.

Они аргументируют это тем, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла изменения в свой регламент таким образом, чтобы всячески нивелировать точку зрения ОСД в процедуре квалификационной оценки того или иного судьи.

В частности, по их словам, если раньше, когда ОСД предоставляла выводы по кандидатам в Верховный суд, и в этих выводах речь шла о несоответствии состояния судьи его доходам, или когда в них говорилось, что кандидат в судьи Верховного суда выносил неправосудное решение, то эти выводы ВККСУ рассматривала и в случае несогласия с ними должна была преодолевать "вето" ОСД, то теперь регламент ВККСУ требует, чтобы материальная недобропорядочность судьи была зафиксирована Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, а неправосудное решение - отменено судом высшей инстанции. В противном случае выводы ОСД будут считаться не соответствующими требованиям.

«Все наши попытки наладить сотрудничество с ВККСУ потерпели фиаско... В прошлую пятницу, когда стартовали собеседования с судьями, были подтверждены наши предположения, что это - конвейер, который имеет одну цель - быстрее отчитаться, что судебная реформа завершилась. И этот процесс не имеет ничего общего с очищением судебной системы от нечестных судей. Именно поэтому ОСД заявляет, что прекращает участие в этом процессе, поскольку не желает легитимизировать своим участием игнорирование ключевых требований Революции достоинства, требований общественности и общественного мнения», - заявила сокоординатор ОСД Галина Чижик.

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В свою очередь член ОСД Виталий Титич сказал, что такое решение ОСД далось «достаточно трудно», и последней каплей стало изменение правил оценки судей.

Вместе с тем он отметил, что выход из процесса квалификационной оценки не означает, что ОСД выходит в целом из практики участия общественности.

«Есть и другие инструменты, в частности, возбуждение уголовных и дисциплинарных производств в отношении судей по нашим обращениям. Мы продолжаем исследовать кандидатов и судей на предмет добропорядочности и профессиональной этики», - сказал он.

Также члены ОСД отметили, что такая спешка в процессе квалификационной оценки, когда на собеседование с судьей тратят 6 мин, объясняется и тем, что после этого судьи будут иметь в разы более высокую заработную плату.

«Причина выхода ОСД из процесса оценки в целом - это не новый регламент ВККСУ или решение об амнистии судьям Майдана, поскольку это лишь подтверждение их реальных намерений не очистить судебную систему, а законсервировать старые порядки и правила. Судебная реформа не происходит вообще, и поэтому мы не будем участвовать в этом процессе», - подытожила мнение своих коллег сокоординатор ОСД Чижик.

Справка УНИАН. Общественный совет добропорядочности создан и действует на основании статьи 87 закона «О судоустройстве и статусе судей» с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационной оценки.