"За что?": Москаль прокомментировал грубую брань в адрес Супрун (видео)

Москаль не хочет просить прощения у Супрун после ругани в ее адрес.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль не жалеет о том, что обругал и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Как он рассказал в интервью "Украинской правде", Венгрия бесплатно дала все свои запасы – бельгийскую вакцину, сертифицированную в ЕС. А в Киеве сказали, что вакцину завезли нелегально.

"Как оно могло быть завезено контрабандой на 300 тыс. евро? Они везли дипломатической машиной, им выписали направление на внутреннюю таможню. Все, что нужно, заплатили. И мы как госструктура не являемся получателем той партии. Им был Красный Крест. Они развозили вакцину по больницам", - подчеркнул Москаль.

По его словам, обвинения со стороны Супрун в контрабанде лекарств - это некомпетентность, поэтому и последовала такая реакция.

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"Нет, я не жалею, что такое сказал. Мне много людей, начиная с премьер-министра, говорили извиниться. За что? За то, что они ничего не сделали, а Венгрия подала нам руку помощи?", - добавил глава Закарпатской ОГА.

Напомним, ранее председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом.

"Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что и местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получили 8000 доз от Венгрии, но не растаможили их и завезли контрабандой". Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь за это слово", - резко отреагировал Москаль.