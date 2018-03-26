Сестра сообщила об условиях содержания Савченко в СИЗО

Савченко находится в СИЗО, по словам сестры, там повсюду камеры.

Надежда Савченко находится под постоянным видеонаблюдением в СИЗО. Об этом заявила сестра нардепа Вера.

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"Камеры повсюду. Видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила одеяло дополнительное, потому что холодно. Помещение не отапливается", - рассказала Вера, слова которой передает Gazeta.ua.

Сестру она после задержания не видела - общаются через адвокатов. В том, что суд удовлетворит апелляционную жалобу, не верит. "Это ручной суд, ручной судья", - считает Вера.

Как сообщал УНИАН, 23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток - до 20 мая - без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.