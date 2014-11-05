В Украину не пустили члена российского "Мемориала"

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"Я вчера прилетел во Львов, и там пограничники сообщили, что я внесен в некую базу данных нежелательных лиц. Ни причины внесения в эту базу, ни срок запрета въезда в страну мне не назвали, ни даже органа, который принял решение о запрете на въезд в страну, в документе сказано "решение уполномоченного органа", - сказал правозащитник.

Читайте такжеThe Telegraph: Россия занимается "ликвидацией" самой уважаемой правозащитной группы"Через два часа самолетом той же авиакомпании я был депортирован", - информировал Пономарев.

По его словам, во Львове он должен был принять участие в качестве эксперта судебном процессе по обжалованию решения украинских властей в предоставлении политического убежища двум лицам. Фамилии беженцев Пономарев уточнить отказался, сославшись на конфиденциальность данной информации.