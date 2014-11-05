Der Spiegel: высказывания Могерини в поддержку Кремля

В статье Кристиана Неефа под названием «Высказывания Могерини в поддержку Кремля», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется, что тезис о том, что санкции не изменили сути российской политики, звучит, на первый взгляд, правдоподобно. Такая страна, как Россия, никогда не будет делать под давлением то, что требует от нее Запад, сказал Владимир Путин. И то, как Россия на прошлых выходных провела выборы на оккупированных сепаратистами территориях на востоке Украины, может служить тому доказательством. Россия знает, что эти выборы были нелегитимными, и что ей теперь грозят дальнейшие меры. Но ее это не волнует. Но стоит ли из-за этого считать, что политика санкций провалилась?

Вовсе нет. Они оказывают больше влияния, чем кажется Верховному представителю ЕС Федерике Могерини, которая выразила сомнения в эффективности санкций: с одной стороны, это сама экономика. В солидных московских газетах уже давно проигрывают все возможные сценарии ужасов, если санкции не отменят самое позднее весной. Эксперты подсчитали, на сколько процентов сократится ВНП, какого показателя достигнет инфляция, каким будет отток капитала из страны, и какими темпами будет падать рубль.

Российское телевидение, тем временем, продолжает называть санкции полным провалом, а всю серьезность положения от народа скрывают. Это признак того, что Кремль беспокоится. Даже российские эксперты говорят, что Путин ведет страну к изоляции. Трудно поверить, что он подолгу игнорирует эти мнения.

То, что санкции могут быть эффективными в долгосрочной перспективе, если ЕС будет действовать сообща, подтверждает еще и то, что правительство России прилагает огромные усилия, чтобы вырвать Европу из Западного альянса. Существует убеждение, что критика Западной Европы в отношении политики в Украине объясняется только давлением США.

Саму Америку Москва рассматривает как безнадежный случай. Но Кремль считает Европу настолько мягкой, что прилагает время и усилия, чтобы посеять зерна раздора на старом континенте. Тем временем, его сторонниками стали многие представители крайних правых и левых. На прошлых выходных никто не скрывал усилий, чтобы привезти некоторых из них в качестве «европейских наблюдателей» на оккупированную территорию Украины.

Такие люди, как Эвальд Штадлер, бывший член австрийской партии Хайдера, затем вернулись обратно в Европу, чтобы поддерживать там тезис о том, что Запад хочет не изменения российской политики, а полного уничтожения России. Соотечественники Могерини также были в Донецке. Австрия, Италия, Венгрия, Словакия - эти страны в Москве считаются особенно подходящими для того, чтобы настроить их против ЕС.

В должности министра иностранных дел Италии Федерика Могерини также часто дружественно высказывалась в отношении Москвы. Если она сейчас в качестве главы европейской дипломатии сомневается в санкциях, и тем самым де-факто говорит от имени всего Союза, Москва будет полагать, что она на правильном пути. И действительно поверит, что сможет переждать санкции.