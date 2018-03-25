Общественный совет добропорядочности прекратил участие в переаттестации судей, заявив о профанации

В ОСД заявляют, что на судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности.

Общественный совет добропорядочности (ОСД) заявляет о прекращении участия в процессе квалификационного оценивания судей. Об этом сообщается сегодня на сайте ОСД.

«На судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, Комиссия своими изменениями в Регламент оценивания судей технически «вытеснила» ОСД из одного из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей», - заявили в Совете добропорядочности.

Читайте такжеАнтикоррупционный суд реально заработает через год - Холодницкий

Поэтому ОСД решила «прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса».

Отмечается, что ВККС хочет переаттестовать всех 6 тысяч украинских судей меньше, чем за год.

«23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседование с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об «успешном завершении» реформы», - отметили в ОСД.

Члены Совета добропорядочности считают, что из-за этого в обновленных судах «окажутся и судьи Майдана; и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает нацбезопасности страны; и судьи, состояние которых не соответствуют декларируемым доходам; и судьи, причастные к принятию произвольных решений, которые стали предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека».

Общественный совет добропорядочности является органом, который должен способствовать Высшей квалификационной комиссии судей Украины в оценивании соответствия судей или кандидатов на должности судей требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Его заключение о несоответствии судей и кандидатов на должности судей таким требованиям включено в судейского досье.

Общественный совет добропорядочности состоит из 20 членов, избираемых сроком на два года.