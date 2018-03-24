"Нацкорпус" будет судиться из-за обысков на "Атеке"

В здании центрального штаба политической партии "Национальный Корпус" на территории завода "Атек" полиция проводила следственные действия.

"Национальный корпус" намерен подать в суд из-за следственных действий на заводе "АТЕК" в пятницу.

Об этом сообщил лидер партии Андрей Билецкий в интервью "Радио Свобода".

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"Да, мы будем доводить это дело до суда. Потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране – это слишком дорого для всей нашей нации", - отметил Билецкий.

Как сообщал УНИАН, в здании центрального штаба политической партии "Национальный Корпус" на территории завода "Атек" (Киев. пр.Победы, 83) полиция проводила следственные действия.

23 марта представители Национального корпуса "Азов" заблокировали на территории завода "Атек" в Киеве правоохранителей, которые ранее прибыли туда для проведения следственных действий.