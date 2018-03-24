СБУ с начала российской агрессии задержала более 590 причастных к террористической деятельности лиц

Президент Петр Порошенко отметил, что в прошлом году сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили совершение десятков террористических актов и диверсий.

Президент Петр Порошенко заявляет, что с начала российской агрессии сотрудники Службы безопасности Украины задержали 591 причастного к террористической деятельности человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, которые проходят на полигоне спецподразделения СБУ «Альфа» в Киевской области.

«Вклад СБУ в проведение АТО трудно недооценить, как, впрочем, и трудно недооценить вашу борьбу с российским агрессором. На вашем счету сотни раскрытых информаторов, сотни задержанных боевиков, десятки локализованных диверсий и предотвращенных терактов. Только в прошлом году десятки и десятки террористических актов и диверсий были остановлены Службой безопасности Украины», - подчеркнул президент.

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«Подразделениями центра спецопераций «Альфа» в районе проведения АТО осуществлено более 7 тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. СБУ задержала 591 человека, причастного к террористической деятельности, сбору разведывательной информации, содействию боевикам и содействию российским оккупантам», - подчеркнул Порошенко.

«Раскрыты и привлечены к ответственности десятки сепаратистов - тех, кто покушался на целостность нашей страны, участвовал в незаконном так называемом «референдуме», раскачивал ситуацию на Донбассе, в Харькове, Одессе, Днепре, в Киеве и других городах Украины», - сказал Порошенко.