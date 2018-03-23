Судья ушел в совещательную комнату принимать решение о мере пресечения для Савченко

Во время заседания Савченко заявила, что оружие, которое было обнаружено в воинской части в Хмельницкой области, не предназначалась для терактов, а для Вооруженных сил Украины.

Судья Шевченковского районного суда Киева Евгений Сидоров удалился в совещательную комнату принимать решение об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на заседании суда адвокаты заявили, что нельзя инкриминировать Савченко подготовку теракта, поскольку так называемые «ДНР» и «ЛНР» не признаны официально террористическими организациями.

Кроме того, по словам адвокатов, у прокуроров нет доказательств того, что Савченко планировала свержение власти, убийство руководства государства и совершение террористических актов.

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Сама подозреваемая подчеркнула, что оружие, которое было обнаружено в воинской части в Хмельницкой области, не предназначалось для терактов, а для Вооруженных сил Украины.

Также Савченко сказала, что того оружия, с которым задержали руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, недостаточно для совершения масштабного теракта, о котором утверждает обвинение.

Кроме того, она заверила, что не собирается покидать Украину, избегать сотрудничества со следствием. В качестве аргумента Савченко сказала, что как народный депутат могла выехать за пределы Украины еще до задержания, однако не сделала этого.

Также подозреваемая отвергает обвинения в незаконном пересечении линии разграничения. Она утверждает, что жители Донбасса перемещаются там беспрепятственно вне КПВВ, и оккупированные территории и свободная часть Украины - это все территория Украины, поэтому инкриминировать незаконное пересечение линии разграничения нет оснований.

Заслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, судья Сидоров удалился в совещательную комнату принимать решение.