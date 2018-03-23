Судья ушел в совещательную комнату принимать решение о мере пресечения для Савченко

15:09, 23 марта 2018
Политика
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Надежда Савченко во время заседания суда / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на заседании суда адвокаты заявили, что нельзя инкриминировать Савченко подготовку теракта, поскольку так называемые «ДНР» и «ЛНР» не признаны официально террористическими организациями.

Кроме того, по словам адвокатов, у прокуроров нет доказательств того, что Савченко планировала свержение власти, убийство руководства государства и совершение террористических актов.

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Сама подозреваемая подчеркнула, что оружие, которое было обнаружено в воинской части в Хмельницкой области, не предназначалось для терактов, а для Вооруженных сил Украины.

Также Савченко сказала, что того оружия, с которым задержали руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, недостаточно для совершения масштабного теракта, о котором утверждает обвинение.

Кроме того, она заверила, что не собирается покидать Украину, избегать сотрудничества со следствием. В качестве аргумента Савченко сказала, что как народный депутат могла выехать за пределы Украины еще до задержания, однако не сделала этого.

Также подозреваемая отвергает обвинения в незаконном пересечении линии разграничения. Она утверждает, что жители Донбасса перемещаются там беспрепятственно вне КПВВ, и оккупированные территории и свободная часть Украины - это все территория Украины, поэтому инкриминировать незаконное пересечение линии разграничения нет оснований.

Заслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, судья Сидоров удалился в совещательную комнату принимать решение.

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Теги: #суд#Надежда Савченко