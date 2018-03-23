У Савченко всегда были "высокие покровители" среди властной верхушки - бывший заместитель главы СБУ (видео)

Сестра нардепа Вера Савченко отрицает подобные заявления.

Бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун утверждает, что у народного депутата Надежды Савченко есть и всегда были мощные покровители в верхушке украинской власти, которые решали все ее проблемы.

“Начиная с военного училища, у нее были проблемы, а потом кто-то звонил из Администрации президента, и эти проблемы исчезали”, - заявил Ягун в эфире ток-шоу “Право на власть”.

Бывший высокопоставленный чиновник СБУ уточнил, что эти “покровители” вроде были у Савченко еще во времена президентства Леонида Кучмы. Также, по словам Ягуна, есть видео, которые показывают, что она принимала участие в организациях, очень близких к Социал-демократической партии Украины (объединенной) (в свое время эту партию возглавлял Виктор Медведчук).

“Ее постоянно кто-то куда-то вел. Она и во время Майдана непонятно каким образом оказывалась не на той стороне, и пыталась “миру - мир” там искать. Такая же ситуация была и в “Айдарі”. Я уже не говорю о ее военную службу в Ираке. Там так же были проблемы”, - заявил Виктор Ягун.

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Сестра Надежды Савченко Вера в эфире “Право на власть” возразила, что у нардепа были любые покровители.

“Единственный, к кому она обращалась в администрации, был министр обороны Анатолий Гриценко, с просьбой разрешить ей, как женщине, летать. И он разрешил”, - рассказала она.