Суд будет избирать меру пресечения Савченко завтра утром – адвокат

Заседание, по словам адвокатов, начнется ориентировочно в 9.00 в Шевченковском райсуде Киева.

Судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко состоится завтра в Шевченковском районном суде ориентировочно в 9.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам возле здания СБУ, где проходил допрос Савченко, сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай.

«Завтра ориентировочно в 9 утра состоится судебное заседание в Шевченковском районном суде с целью избрания меры пресечения. Следствие при поддержке прокуратуры внесло ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы только что получили представление с приложениями и будем ночью изучать и пытаться реагировать», - сказал защитник.

Читайте такжеГройсман о деле Савченко: считаю, что это вопрос психологического здоровья

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко, скорее всего, заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию Савченко меры пресечения состоится 23 марта.

Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.

Савченко вручили копию ходатайства об избрании ей меры пресечения.