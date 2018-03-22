Савченко ознакомили с ходатайством о мере пресечения: сейчас ее допрашивают

Сейчас Надежда Савченко находится в отделе обеспечения досудебного расследования Службы безопасности Украины.

Народному депутату Надежде Савченко вручили копию ходатайства об избрании ей меры пресечения.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного лица", - сообщила Сарган.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко, скорее всего, заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию Савченко меры пресечения состоится 23 марта.

Как уточнила Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.