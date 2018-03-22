В российском МИД вспомнили про хэштег #FreeSavchenko

В Москве начали отпускать злорадные комментарии по поводу задержания Савченко.

Спикер МИД РФ Мария Захарова в связи с задержанием народного депутата Украины Надежды Савченко вспомнила про хэштег #freesavchenko.

Захарова в Facebook отметила, что, по сообщениям СМИ, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не комментирует задержание депутата Верховной Рады Надежды Савченко, но следит за развитием событий.

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"А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, ещё и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег -#freesavchenko . Думаете, не пригодится?», - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В Генпрокуратуре Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, где генпрокурор Юрий Луценко в присутствии адвоката подписал и объявил ей подозрение. Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что сегодня заседание суда по избранию меры пресечения Савченко не будет.