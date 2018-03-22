Суд по избранию меры пресечения Савченко могут собрать уже сегодня – сестра

Сегодня Надежда Савченко в сопровождении следователя прибыла в управление СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Сестра внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Вера не исключает, что заседание суда по избранию ей меры пресечения может сосояться уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам Вера Савченко во время брифинга под управлением Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

«Или же сегодня (состоится заседание суда). Я думаю, что если Надежда знала, собрала все вещи, все расписала, она ориентируется, что сегодня вполне возможно соберут и суд... и будет мера пресечения», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела внесенные 15 марта генпрокурором Юрием Луценко представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Депутаты дали свое согласие по всем трем представлениям.

Во время обнародования представления Луценко продемонстрировал народным депутатам видео, на котором лица, похожие на депутата Савченко и руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обсуждают план совершения теракта в ВР.

В ГПУ инкриминируют Савченко совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Савченко в сопровождении следователя прибыла в управление СБУ в Киеве и Киевской области.