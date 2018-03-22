Суд по избранию меры пресечения Савченко могут собрать уже сегодня – сестра

15:25, 22 марта 2018
Политика
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Савченко с депутатским мандатом в Раде / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам Вера Савченко во время брифинга под управлением Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

«Или же сегодня (состоится заседание суда). Я думаю, что если Надежда знала, собрала все вещи, все расписала, она ориентируется, что сегодня вполне возможно соберут и суд... и будет мера пресечения», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела внесенные 15 марта генпрокурором Юрием Луценко представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Депутаты дали свое согласие по всем трем представлениям.

Во время обнародования представления Луценко продемонстрировал народным депутатам видео, на котором лица, похожие на депутата Савченко и руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обсуждают план совершения теракта в ВР.

В ГПУ инкриминируют Савченко совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Савченко в сопровождении следователя прибыла в управление СБУ в Киеве и Киевской области.

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Теги: #суд#Надежда Савченко