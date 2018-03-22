Бизнесмен-беглец Дыминский выбыл из состава собственников телеканала ZIK

Также у телеканала ZIK изменился состав связанных лиц и директор.

Бизнесмен-беглец Петр Дыминский выбыл из состава собственников телеканала ZIK (ТРК "Мост ТВ").

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Отмечается, что на заседании 22 марта Нацсовет удовлетворил заявления ООО – ТРК "Мост ТВ", г. Львов (логотип "ZIK") и ООО "ТРК "Новые коммуникации", г. Львов ("Z ZIK") относительно переоформления лицензии на вещание в связи с изменением сведений о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах), составе связанных лиц, редакционном совете и руководителе.

"Из состава собственников выбыл Дыминский Петр Петрович, отныне конечными бенефициарами будут только три человека: Дыминская Елена Ивановна, Дыминская Жанна Петровна, Дыминская Анастасия Петровна", - говорится в сообщении.

Также у телеканала сменился состав связанных лиц и директор. "Вместо И.Туркевича (директором) стал В.Козий. В редакционный совет вещателей входят В.Козий, Т.Смакула, Д.Никуленко, А.Дроздов, выбыли – И.Туркевич и В.Зак", - сообщает Нацсовет.

Напомним, 22 января в эфире передачи "Hard Talk" телеканала ZIK Наталья Влащенко взяла интервью у экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Эфир вызвал волну возмущения в соцсетях.

Как известно, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Тріли, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте. 15 декабря Нацполіція Украины объявила Дыминского в розыск.

В начале марта по ходатайству Генпрокуратуры бизнесмену Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.