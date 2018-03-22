Савченко заявила, что ее в армии сексуально домогался теперешний Герой Украины

По ее словам, тогда он был в звании майора и работал начальником штаба военной части, где Савченко проходила службу.

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что во время службы в армии подверглась сексуальным домогательствам со стороны начальника штаба военной части.

Читайте такжеРегламентный комитет единогласно рекомендовал Раде разрешить арест Савченко

Об этом она сказала во время заседания Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, передает Newsone. Она рассказала, что это произошло, когда ей было 22 или 23 года ее сексуально домогался начальник штаба, который сейчас является Героем Украины.

"Когда я еще служила в Вооруженных силах. Мне было 22 или 23 года. Меня сексуально домогался начальник штаба военной части, где я проходила службу. Он испортил очень много девушек. И это факт нашей армии", - отметила она.

При этом Савченко добавила, "что самое смешное? Сейчас этот начальник штаба является Героем Украины".

"Когда этот начальник меня изводил, тогда он был в звании майора, мне один прапорщик подошел и сказал: "Надя, а пошути с ними. Напиши на себя "маляву", что ты агент СБУ. Их очень боятся". Я поехала в Киеве. На печатной машинке, может быть где-то еще сохранился этот артефакт, напечатала на себя заявление, что в вашем батальоне есть подсадная утка, которая является любовницей начальника СБУ, будьте бдительны. Отправила от анонима. Оно пришло с Киева. Вы бы увидели как меня начало бояться мое командование. Тогда я поняла, какая слабая наша армия", - рассказала она.