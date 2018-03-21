Вдова убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова рассказала о издевательских SMS от заказчика убийства мужа (видео)

Подозреваемый шлет ей многозначительные сообщения из России.

Вдова Мария Максакова накануне годовщины убийства своего мужа Дениса Вороненкова дала эксклюзивное интервью журналистам.

Женщина рассказала, как провела целый год под охраной, без поддержки семьи и с угрозами от криминального авторитета России, говорится в сюжете ТСН.

Она до сих пор не верит в смерть Дениса, а на могилу приходит с его дочерью от первой гражданской жены-белоруски. Та приехала, чтобы помочь Марии и узнать имя заказчика преступления. О раскрытии убийства Вороненкова в ГПУ отчитались еще в прошлом году осенью, а главным подозреваемым заказчиком в версии следствия является Владимир Тюрин – криминальный авторитет и первый муж Максаковой. "Это просто сатана! Тюрин мне еще SMS-ку прислал: "Не сатаней, знай, живи!". Как это расценивать?", - говорит она.

С Тюриным они были в гражданском браке пять лет и имеют двух совместных детей, которые живут в Москве с отцом-преступником. Сына и дочь Мария не видит уже больше года. "Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, кричал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. На, а что, не доставайся же ты никому", - так комментирует эти отношения вдова российского политика.

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На успех украинских следователей надеется и сама Максакова, которая очень хочет, чтобы Тюрина судили именно в Украине. После раскрытия преступления с ним ни разу не общалась, но тот не прекращает с ней переписываться. "Он говорит своему охраннику: отправь Марии Петровне. Это угроза или нет? "Время такое короткое". Это что такое?", - говорит вдова Вороненкова. Для Максаковой этот год начался с еще одной потери: в Германии умер ее отец. При том, что с матерью она почти не общается, потому что известная актриса Людмила Максакова год назад, как сообщала российская пресса, "благодарила Бога" за убийство зятя. "Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", - говорит женщина.

Она до сих пор живет в чужой квартире знакомых, в которую заселились, еще когда вместе с живым мужем переехали в Киев. У вдовы российский паспорт и вид на жительство в Украине. Через четыре года она сможет стать гражданкой Украины, и женщина на это рассчитывает. "Я навсегда", - отвечает она на вопрос, надолго ли планирует оставаться здесь.