Вдова убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова рассказала о издевательских SMS от заказчика убийства мужа (видео)

23:58, 21 марта 2018
Политика
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Женщина рассказала, как провела целый год под охраной, без поддержки семьи и с угрозами от криминального авторитета России, говорится в сюжете ТСН.

Она до сих пор не верит в смерть Дениса, а на могилу приходит с его дочерью от первой гражданской жены-белоруски. Та приехала, чтобы помочь Марии и узнать имя заказчика преступления. О раскрытии убийства Вороненкова в ГПУ отчитались еще в прошлом году осенью, а главным подозреваемым заказчиком в версии следствия является Владимир Тюрин – криминальный авторитет и первый муж Максаковой. "Это просто сатана! Тюрин мне еще SMS-ку прислал: "Не сатаней, знай, живи!". Как это расценивать?", - говорит она. 

С Тюриным они были в гражданском браке пять лет и имеют двух совместных детей, которые живут в Москве с отцом-преступником. Сына и дочь Мария не видит уже больше года. "Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, кричал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. На, а что, не доставайся же ты никому", - так комментирует эти отношения вдова российского политика.

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На успех украинских следователей надеется и сама Максакова, которая очень хочет, чтобы Тюрина судили именно в Украине. После раскрытия преступления с ним ни разу не общалась, но тот не прекращает с ней переписываться. "Он говорит своему охраннику: отправь Марии Петровне. Это угроза или нет? "Время такое короткое". Это что такое?", - говорит вдова Вороненкова. Для Максаковой этот год начался с еще одной потери: в Германии умер ее отец. При том, что с матерью она почти не общается, потому что известная актриса Людмила Максакова год назад, как сообщала российская пресса, "благодарила Бога" за убийство зятя. "Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", - говорит женщина. 

Она до сих пор живет в чужой квартире знакомых, в которую заселились, еще когда вместе с живым мужем переехали в Киев. У вдовы российский паспорт и вид на жительство в Украине. Через четыре года она сможет стать гражданкой Украины, и женщина на это рассчитывает. "Я навсегда", - отвечает она на вопрос, надолго ли планирует оставаться здесь. 

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Теги: #Убийство Вороненкова#Денис Вороненков#Мария Максакова