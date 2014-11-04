The Washington Post: Путин возвращается к постепенному уничтожению Украины

В редакционной статье, которая называется «Путин возвращается к постепенному уничтожению Украины», опубликованной в американской газете The Washington Post, говорится о том, что Россия сделала еще один значительный шаг к созданию марионеточных государств внутри Украины.

На выходных в подконтрольных Москве Донецке, Луганске и прилегающих районах устроили «выборы» лидеров самопровозглашенного государства, которое президент России Владимир Путин называет «Новороссией». Тем самым они прямо нарушили соглашение о прекращении огня на востоке Украины, подписанное 5 сентября, которое одобрил Путин. Пообещав уважать суверенитет Украины (не считая Крым), российские власти поддержали сепаратистские выборы и теперь говорят, что украинскому правительству следует вести переговоры с лидерами мятежников.

Между тем, Россия и ее доверенные лица, кажется, готовятся к новой агрессии. В воскресенье украинское правительство и западные журналисты сообщали о том, что возобновился поток боевиков и оружия из России в Донецкую область. Корреспондент Buzzfeed Макс Седдон сообщил, что видел колонну из 31 военных грузовиков без опознавательных знаков, а также «зенитное оружие, ящики с боеприпасами, радиолокационные системы, [и] автобус, в котором ехали боевики». Это еще одно нарушение соглашения о прекращении огня, которое призывало Россию вывести войска из Украины и закрыть границы под контролем международных наблюдателей.

Не трудно догадаться, что у Путина на уме. Как можно заметить, мини-государства Донецка и Луганска нелегко содержать; им не хватает порта, электроснабжения и доступа к главному аэропорту региона. Александр Захарченко, которого объявили победителем в «Донецкой Народной Республике», раннее заявлял о том, что его режим намерен захватить подконтрольный украинским войскам портовый город Мариуполь, а также несколько других крупных городов, отвоеванных украинской армией летом. Нарушая соглашение о прекращении огня, управляемые Россией силы уже давно пытаются захватить донецкий аэропорт.

Когда «Новороссия» объединится, г-н Путин достигнет своей главной стратегической цели в Украине. Он уже присоединил к России значительную часть территории Украины, Крымский полуостров, где грубые нарушения прав человека в отношении татарского меньшинства остаются практически без внимания Запада. Он сможет использовать территорию на востоке Украины, подконтрольную ему, для того, чтобы постоянно дестабилизировать украинское правительство и убедиться в том, чтобы украинские власти не смогли продолжать экономическую интеграцию страны в Европейский Союз. Такую же стратегию он использовал в Грузии и Молдавии, где «замороженные конфликты», которые создала и поддерживает Россия, длятся десятилетиями.

Если у Администрации президента Обамы и его союзников из Европейского союза и есть план того, как помешать Путину завершить этот переворот, то это не очевидно. Кремль проигнорировал санкции Запада, выплачивая компенсации сторонникам Путина за их убытки. Представители США и Германии осудили выборы мятежников, и Берлин расплывчато сказал о новых санкциях. Тем не менее, оба правительства отказались удовлетворить все более отчаянные просьбы Украины о предоставлении ей военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, что помогло бы ей сдержать новое наступление России.

В понедельник вице-президент Байден изо всех сил пытался исправить себя после того как сказал, что Россия «вторглась» в Украину; Белый дом по-прежнему запрещает употреблять этот термин, как будто лексикологическое притворство каким-то образом может изменить тот факт, что на территории Украины находятся тысячи российских солдат. Еще больше тревожит притворство Администрации в том, что касается ее политики, которую чиновники, кажется, на самом деле считают успешной. Г-н Байден сказал о кризисе: «Мы контролируем ситуацию». На самом деле большая часть территории восточной Украины сейчас находится под контролем г-на Путина – и это Москва, а не Белый дом, определяет, что будет дальше.