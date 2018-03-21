В Крыму за отказ голосовать на "выборах" увольняют крымских татар - адвокат

По словам юриста, один из уволенных работал водителем маршрутки, другой - охранником.

В оккупированном Россией Крыму выгоняют с работы крымских татар, которые не пошли голосовать на незаконных выборах президента России.

Об этом сообщил в Facebook крымский адвокат Эмиль Курбединов. "Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"!" - пишет он.

По словам юриста, один из уволенных работал водителем маршрутки, другой - охранником, место работы третьего Курбединов не назвал.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, «голосование» на выборах президента РФ проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

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Президент Петр Порошенко заявил, что «выборы» президента РФ в оккупированном Крыму стали очередным грубым нарушением Россией международного права, и призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

В Европейском Союзе заявляют, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.