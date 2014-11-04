Боевики запретили врачам выезжать за пределы Донецка
13:50, 04 ноября 2014Политика
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Боевики, которые контролируют Донецк, запретили узкопрофильным врачам и врачам медицины катастроф покидать город для оказания медицинских услуг в районах Донецкой области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Укураины Андрей Лысенко.
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По его словам, из-за заблокированности финансовых учреждений на контролируемых боевиками территориях в аптечных сетях наблюдается значительное уменьшение количества лекарств. Их запасы аптеки пополнить не могут из-за отсутствия оборотных наличных средств, сказал Лысенко.
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