Катар отменил визы для украинцев
13:52, 20 марта 2018Политика
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О достижении договоренности о взаимной отмене виз между странами сообщил Павел Климкин.
Доха \ REUTERS
Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.
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Об этом сообщил в "Твиттере" министр иностранных дел Павел Климкин.
"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил дипломат.
Как сообщал УНИАН, 14 марта Кабинет министров одобрил проект соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых режимов.
Ранее в МИДе рассказали, с какими странами еще безвиз возможен в этом году.
Привет из Катара :) подписал несколько соглашений, среди них - #безвіз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 марта 2018 г.
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