Катар отменил визы для украинцев

13:52, 20 марта 2018
Политика
330
Доха \ REUTERS

Читайте такжеОткроем для украинцев почти весь Персидский залив: Климкин рассказал о безвизе с Кувейтом и Катаром

Об этом сообщил в "Твиттере" министр иностранных дел Павел Климкин.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Кабинет министров одобрил проект соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых режимов.

Ранее в МИДе рассказали, с какими странами еще безвиз возможен в этом году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#безвиз#Катар