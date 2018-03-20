Катар отменил визы для украинцев

О достижении договоренности о взаимной отмене виз между странами сообщил Павел Климкин.

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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Об этом сообщил в "Твиттере" министр иностранных дел Павел Климкин.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Кабинет министров одобрил проект соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых режимов.

Ранее в МИДе рассказали, с какими странами еще безвиз возможен в этом году.