Под посольством Украины в Варшаве польские националисты сожгли портреты Бандеры и Шухевича (фото, видео)

Националистическая акция стала прямым ответом на марш националистов в Львове. Участники призвали правительство Польши "кардинально изменить свою политику в отношении Киева".

Польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом сообщает "Европейская правда". Событие в своем Facebook описал один из ее участников польский депутат Роберт Винницки от ультранационалистической партии "Движение народное", которая представлена в польском Сейме всего одним депутатом.

По его словам, националистическая акция стала прямым ответом на марш националистов в Львове две недели назад. Кроме "Движения народного" к ней присоединились представители националистических организаций "Национально-радикальный лагерь" и "Всепольская молодежь".

Винницки называет марш во Львове неонацистским и утверждает, что он был проведен в честь "ответственного за геноцид на Волыни" Романа Шухевича.

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Во время акции звучали лозунги "Бандеровцы – убийцы", "Шухевич – преступник" и "Стыд за Украину". Участники призвали правительство Польши "кардинально изменить свою политику в отношении Киева".

Как известно, 4 марта праворадикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, в частности, «Львов – не для польских панов». Участники марша, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича (5 марта), заявили, что хотели показать, что «Львов-бандеровский». Они также критиковали польский закон Об институте национальной памяти, известный также как закон о запрете бандеровской идеологии.