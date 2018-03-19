Сразу после выборов Путина Россия начала военные учения в оккупированном Крыму

Кроме этого, учения начались в российских областях, прилегающих к украинской границе.

Россия 19 марта начала ракетные и артиллерийские учения в нескольких регионах, в частности в аннексированном ею Крыму.

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Также учения начались в поддерживаемых Москвой сепаратистских регионах Грузии Абхазии и Южной Осетии, а также в российских областях, прилегающих к украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В военном ведомстве РФ заявляют, что в учениях задействованы около 8 тыс. военнослужащих и почти полторы тысячи единиц военной техники, включая системы залпового огня.Учения продлятся месяц.

В Киеве неоднократно называли актом агрессии усиление российского военного присутствия в аннексированном Крыму. Свою обеспокоенность в связи с проведением российских учений на полуострове и наращиванием сил на границах также высказывали страны Запада.